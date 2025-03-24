Машины на стоянке во Владивостоке поджег неизвестный

Пожар на автостоянке 24 марта во Владивостоке, в котором сгорело более 20 автомобилей начался из-за поджога. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Камеры видеонаблюдения на стоянке по улице Надибаидзе зафиксировали, как ночью неизвестный поджег один из автомобилей. После этого огонь перекинулся на стоящие рядом машины. Всего, по данным прокуратуры, полностью выгорели 22 машины.
Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.
Ранее появилась в Сети появилось видео с места пожара. На нем полыхают сразу несколько десятков машин, иногда видны взрывы. Огонь вспыхнул на рассвете, через 40 минут огонь поглотил почти все машины на парковке. Большинство из них сгорели дотла.
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