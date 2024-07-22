«Необходимо сделать это немедленно». В ГД предложили запретить хоррор-квесты

Депутат Колунов предложил запретить хоррор-квесты после пожара в Махачкале

Фото: Unsplash

Хоррор-квесты из раза в раз становятся местами чрезвычайных происшествий, их необходимо запретить. С таким предложением в комментарии 360.ru выступил депутат Госдумы Сергей Колунов после новостей о гибели двух девушек в Махачкале.

Парламентарий напомнил, что участников квестов избивают до полусмерти. Часто происходят пожары или блокирование дверей.

«Все это наносит ущерб психологическому и физическому здоровью людей, а порой и вовсе лишает их жизней. Главный вопрос — сколько еще человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? Считаю, что необходимо сделать это немедленно», — подчеркнул Колунов.

Он призвал проверить организаторов в соответствии с законом.

«Абсолютно недопустимо, когда людей, извините, сажают в клетку за деньги, как это произошло в Дагестане», — добавил депутат.

Жертвами пожара в квест-комнате в Махачкале стали девушки 19 и 25 лет. Одна из них была прикована наручниками к стулу, когда вспыхнул огонь.

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