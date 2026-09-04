Схрон с оружием вскрыли в ДНР

ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон с иностранным оружием

Сотрудники УФСБ России по ДНР совместно с военной контрразведкой Центрального военного округа обнаружили под Красноармейском тайник с иностранным оружием. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По данным силовиков, схрон оставили при отступлении для последующего использования в диверсионно-террористических целях.

Из тайника изъяли болгарский 40-мм гранатомет ATGL-L, чешский автомат CZ 805 BREN, шведский 84-мм AT-4 и винтовку М-16. Также сотрудники ФСБ обнаружили три автомата М-4, турецкий пулемет Sarsilmaz SAR 762 MT, иностранную копию пулемета Калашникова и пистолет SIG Sauer P320.

Изъятое вооружение передали Минобороны. В УФСБ напомнили, что за незаконный оборот оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы до 20 лет.

Ранее оперативники ФСБ задержали жителя Севастополя за сбор данных об объектах Минобороны для СБУ.