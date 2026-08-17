ФСБ задержала жителя Севастополя за сбор данных об объектах Минобороны для СБУ
Жителя Севастополя задержали за сбор данных об объектах Минобороны для украинских кураторов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Следователи установили, что СБУ завербовала 54-летнего жителя Севастополя в мессенджере Telegram.
«По заданию куратора злоумышленник осуществлял сбор и передачу противнику сведений в отношении объектов Минобороны России в регионе», — отметили в сообщении.
Агенту также поручали поднимать и закладывать новые схроны с компонентами взрывчатки. В одном из таких тайников в севастопольской лесополосе сотрудники ФСБ нашли военный электродетонатор и 476,8 грамма взрывчатого вещества на основе гексогена.
Ранее в Крыму задержали другого агента СБУ. Ему украинские кураторы поручили следить за военным из Севастополя и готовить теракты на железной дороге.