Школьница из Петербурга подделала паспорт ради секса с 25-летним мужчиной

«Mash на Мойке»: в Петербурге школьница подделала паспорт ради интима с мужчиной

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради близости с 25-летним мужчиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Восьмиклассница пошла на подделку документа, чтобы провести время с мужчиной в его квартире в центре города.

Молодой человек попросил у школьницы фото паспорта, чтобы убедиться, что ей есть 18 лет. Она показала подделку, после чего рандеву состоялось.

Домой, по данным канала, девочка вернулась в неадекватном состоянии. Сестра 13-летней школьницы решила проверить ее телефон и увидела там интимные видео, снятые со взрослым парнем.

Правоохранители установили личность кавалера несовершеннолетней. Мужчина показал полицейским скриншот документа, который прислала ему девочка. Однако следователи уже организовали проверку.

Как уточнили в публикации, девочка регулярно проживает одна. Ее опекун уехал из города, осталась только старшая сестра. Школьница имеет проблемы с успеваемостью, посещением школы.