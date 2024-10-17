Жителя Свердловской области осудят за изнасилование женщины и кражу ее телефона на Ямале

Свердловчанин предстанет перед судом за изнасилование и кражу телефона в Ноябрьске. Фигурант совершил преступление в августе этого года, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России ЯНАО.

По данным следователей, 38-летний мужчина распивал алкоголь вместе с новой знакомой в парке. В ходе застолья он предложил женщине заняться сексом, однако та отказалась. Тогда злоумышленник применил физическую силу и изнасиловал потерпевшую.

Обвиняемый также присвоил мобильный телефон жертвы. Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.