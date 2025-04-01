Школьники избили подростка-инвалида в Башкирии
СК возбудил уголовное дело после избиения подростка-инвалида в Башкирии
Школьники избили своего сверстника-инвалида в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкортостана. Об этом сообщил источник 360.ru.
Драка произошла несколько дней назад. По предварительным данным, конфликт между подростками возник из-за девушки. На опубликованных с места потасовки кадрах видно, как один из школьников напал на 16-летнего юношу с ограниченными возможностями здоровья, повалил его на землю и начал пинать по лицу. Другие ребята не останавливали зачинщика драки и посоветовали ему не хвастаться победой над инвалидом.
До этого пострадавший мальчик был на домашнем обучении. Недавно он впервые встал на ноги и учился ходить с костылями.
В пресс-службе следственного управления СК России по Республике Башкортостан заявили, что начали проверку по факту избиения школьника. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, они возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновному по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.
На прошлой неделе пятеро подростков избили 13-летнюю школьницу в Нефтеюганске.