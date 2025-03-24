Пятеро подростков избили школьницу в Нефтеюганске

Управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу проведет проверку из-за сообщений об избиении школьницы в Нефтеюганске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Доклад у главы регионального управления запросил лично председатель СК Александр Бастрыкин.
Местный Telegram-канал «Медвежий Нефтеюганск» сообщил, что пятеро подростков избили 13-летнюю девочку ногами. Матери пострадавшей рекомендовали обратиться в полицию, в то время как родители самих нападавших пытаются урегулировать ситуацию сами.
Ранее банда подростков в Калмыкии избила сверстника, сняла все на видео и выложила в интернет. Пострадавший школьник не выдержал унижения и покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные жители рассказали, что нападавшие давно вели себя агрессивно и держали в страхе все село.
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