Школьник в Кузбассе пырнул ножом одноклассника прямо на уроке

В Кузбассе школьник ударил ножом одноклассника на уроке

Школьник в городе Юрга Кемеровской области ударил ножом одноклассника во время урока. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По информации из открытых источников, конфликт между подростками продолжался длительное время, а пострадавшему неоднократно поступали угрозы», — заявили в ведомстве.

При этом школьная администрация не предприняла никаких мер, чтобы решить конфликт.

По факту случившегося начали проверку, по ее результатам приняли решение о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге семиклассник ударил молотком по голове другого ученика. Мать пострадавшего рассказала 360.ru, что ее сына госпитализировали с сотрясением головного мозга. Женщина намерена обратиться в полицию. Теперь ей страшно отправлять школьника на занятия.