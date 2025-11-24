Школьник из Подмосковья по наводке мошенников поджег релейные шкафы МЖД

Транспортная полиция задержала 14-летнего подростка, из Подмосковья который поджег релейные шкафы на Рижском направлении. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

По ее данным, юноша действовал по заданию анонимного куратора, он подпалил релейный шкаф при помощи бензина и зажигалки. Против школьника возбудили уголовное дело.

ЧП произошло на перегоне станций Нахабино — Павшино Рижского направления МЖД. Несмотря на поджог, сбоев в расписании поездов не возникло.

«Подросток дал признательные показания и рассказал, что некоторое время назад в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который предложил совершить поджог на объекте транспортной инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

Свои действия школьник снимал на камеру телефона.

Ранее релейный шкаф на Белорусском направлении Московской железной дороги поджег 16-летний подросток из Одинцова. Юноша рассказал, что неизвестный пообещал ему денежное вознаграждение за совершение теракта.