Шахматиста Гарри Каспарова* объявили в международный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Шахматиста заочно обвинили по двум статьям: публичное оправдание терроризма с использованием интернета и уклонение от обязанностей иноагента. В документах уточнили, что федеральный и межгосударственный розыск объявили 1 декабря 2025 года.

В мае 2022 года Минюст России внес Каспарова* в реестр иноагентов, а в марте 2025 года Росфинмониторинг — в список террористов и экстремистов.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста в конце декабря 2025 года. В апреле 2024-го его уже заочно арестовывал Сыктывкарский суд — по делу о создании террористического сообщества.

В октябре 2025 года ФСБ возбудила дело против иноагента Михаила Ходорковского** и членов «Антивоенного комитета России»***, куда входил и Каспаров*. Их обвинили в насильственном захвате власти.

*Признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.

**Организация, признанная нежелательной на территории России.

***Признан в России иноагентом.