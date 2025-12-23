Московский суд заочно арестовал Гарри Каспарова на два месяца

В Москве Гарри Каспарова* заочно арестовали по обвинению в оправдании терроризма. Решение вынес Замоскворецкий суд, сообщил ТАСС .

«Суд избрал меру пресечения Каспарову* в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России», — подчеркнули в инстанции.

Каспарову* вменили публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. По этой статье ему грозит срок до семи лет и лишение права занимать определенные должности или занятие определенной деятельностью до пяти лет.

Гарри Каспаров* уехал из России в 2013 году. В 2022-м выступал с идеей создания «паспорта хорошего русского». В том же году его признали иноагентом: шахматист получал финансирование от Украины и нескольких нежелательных организаций.

* Признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.