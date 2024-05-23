Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
МЧС Подмосковья: при пожаре в деревне Падиково погибли шесть человек
Шесть человек стали жертвами крупного пожара в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково (городской округ Истра). Об этом 360.ru сообщили в подмосковном главке МЧС.
Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в 04:03, уточнили в ведомстве.
Пожар в доме № 37 успел охватить 80 квадратных метров. Ликвидацию открытого горения объявили в 08:55.
«Шесть погибших, один пострадавший», — заключили в МЧС.
По информации прокуратуры Московской области, двум людям удалось спасти, их доставили в больницу.
«Дом не газифицирован, общей площадью 250 квадратных метров, сдавался в аренду. В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций», — добавили в надзорном ведомстве.
Выяснение всех обстоятельств случившегося поставила на контроль Истринская городская прокуратура, подчеркнули в пресс-службе. Личности жертв пожара устанавливаются.