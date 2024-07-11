Сестру реставратора посадят на 4,5 года за хищение при реконструкции башен Кремля

Орынчук приговорили к 4,5 года за кражу при реконструкции Кремля

Сестра генерального директора компании «Петербургский Ренессанс» Оксана Орынчук получила 4,5 года колонии за хищение более 70 миллионов рублей, которые выделили на реставрацию башен Московского Кремля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Тверской суд Москвы.

«Приговором Тверского районного суда города Москвы Орынчук Оксана Кузьминична признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ», — заявил собеседник агентства.

Женщину приговорили к сроку в 4,5 года в колонии общего режима. До этого она находилась под запретом определенных действий, и ее взяли под стражу в зале сразу после оглашения приговора.

Ранее по этому же делу осудили брата подсудимой Ивана Орынчука. Мужчина заключил досудебное соглашение, поэтому его дело выделили в отдельное производство.

Ранее городской суд в Таганроге приговорил гендиректора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского к четырем годам лишения свободы за хищение более 420 миллионов рублей, которые принадлежали Минобороны России. Мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Сам Масленский во всем признался следователям. В итоге ему на год запретили заниматься управленческой деятельностью.