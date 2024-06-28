Суд вынес приговор гендиректору завода «Звезда-Стрела» за хищение средств Минобороны

Городской суд в Таганроге приговорил гендиректора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского к четырем годам тюрьмы за кражу более 420 миллионов рублей, принадлежавших Минобороны. Об этом заявил представитель объединенной пресс-службы судов региона, его слова передало РИА «Новости» .

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год», — отметил он.

Мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В период с 2016 года по 2023 года он вместе с подельниками украл более 420 миллионов рублей, причинив этим имущественный вред РФ в лице Минобороны.

Сам Масленский свою вину признал. Его запретили заниматься управленческой деятельностью на один год.

Ранее гендиректора торгового предприятия „Нижегородец“ приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за хищение более 450 миллионов рублей и неуплату налогов на сумму 869 миллионов рублей. Также его обязали заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Еще одно уголовное дело завели против чиновницы из Сахалина. Суд вынес ей приговор по делу о превышении должностных полномочий при выделении детям-сиротам жилья по найму. Женщину осудили на пять лет заключения условно.