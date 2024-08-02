Адвокат рассказал о планах «лесопаркового маньяка» после освобождения

В Челябинской области вышел на свободу Алексей Корочкин, прозванный «лесопарковым маньяком». Он отбыл 20-летний срок, но своей вины в преступлениях не признал. Его адвокат Дмитрий Кривошеев заявил 360.ru, что потребует возобновить дело из-за новых обстоятельств.

Защитник подтвердил, что утром 2 августа Корочкин освободился из колонии. Он полностью отбыл 20-летний тюремный срок. Кривошеев сообщил, что мужчина пока не готов общаться с прессой.

Вины Корочкин по-прежнему не признал и решил подать апелляцию. Кривошеев объяснил, что для этого нужно добиться возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам и отмены приговора.

«Это делается через прокуратуру. Если прокуратура упрется, с этим ничего не сделаешь. Будем возобновлять этот процесс. То есть я это уже делал, нам отказали. Будем повторять», — заявил адвокат.

Он уточнил, что следователи возбуждали два дела. По одному Корочкину вынесли приговор. Второе приостановили в связи с неустановлением лица и сдали в архив.

«Есть второе дело, которое лежит в архиве. По поводу убийства остальных шести. <…> Такая вот бредовая ситуация — преступление совершено одним и тем же лицом, но приговор в отношении Корочкина и другое дело, где не установлено лицо», — заявил защитник.

Осужденный отбывал наказание в ИК-6 Копейска. В 2004 году его признали виновным в двух эпизодах из серии убийств и изнасилований в одном из парков Челябинска. По версии следствия, бывший военный, охранник ЮУрГУ Корочкин нападал на влюбленные пары. В СМИ его прозвали «лесопарковым маньяком».