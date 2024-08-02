«Лесопарковый маньяк» вышел на свободу на Урале

В Челябинской области освободился из колонии осужденный за убийства Корочкин

Фото: РИА «Новости»

Осужденный на 20 лет за убийства нескольких человек Алексей Корочкин вышел на свободу из колонии в Копейске, полностью отбыв срок. Об этом сообщил местный сайт 74.ru.

Его увезли до того, как журналисты смогли задать какие-либо вопросы.

В 2004 году отставного военного Алексея Корочкина, работавшего охранником, обвинили в нападениях на влюбленных, уединявшихся в Челябинске в парке недалеко от памятника Курчатову.

Такие нападения происходили часто. Мужчин преступник убивал, а женщин насиловал. Корочкина обвинили в двух подобных эпизодах. Сам он так и не признал вину и заявлял, что будет добиваться оправдания. В СМИ его прозвали «лесопарковым маньяком».

В июне стало известно, как сложилась судьба после освобождения у пермского людоеда Михаила Малышева, вышедшего на свободу в 2022 году.

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