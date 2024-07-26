Серебрякова привезли на место взрыва авто в Москве

Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве Евгения Серебрякова привезли на место происшествия для проведения следственных мероприятий. Видео с фигурантом появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как подозреваемый в наручниках в сопровождении сотрудника полиции демонстрирует свои действия в день совершения подрыва.

Взрыв на Синявинской улице на севере Москвы произошел 24 июля. В автомобиль Toyota Land Cruiser заложили самодельную взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадал водитель внедорожника, взрывом ему оторвало стопы. Он смог самостоятельно оказать себе помощь.

Серебрякова экстрадировали из Турции, где его ранее задержала местная полиция. По его словам, подрыв автомобиля он совершил по заданию СБУ.