Сербия выдаст России обвиняемого в производстве психотропных веществ

Сербские власти передадут России Романа Юрьева, которого следствие считает причастным к незаконному производству психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии правоохранителей, в июне 2023 года мужчина оборудовал в Воронеже подпольную химическую лабораторию. С помощью специального оборудования и препаратов он изготовил крупную партию психотропного вещества. Уголовное дело возбудили по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

После этого Юрьев уехал из страны. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а Генеральная прокуратура России объявила его в международный розыск.

Позднее следователи выяснили, что обвиняемый находится в Сербии, и добились его задержания. Российская сторона направила запрос о передаче Юрьева для привлечения к уголовной ответственности.

«Благодаря слаженным действиям российского надзорного ведомства и иностранных коллег удалось добиться положительного решения об экстрадиции», — сообщила пресс-служба.

В сопровождении сотрудников Интерпола, МВД и ФСИН Юрьева доставят в Россию. После возвращения ему предстоит пройти необходимые процессуальные процедуры и предстать перед судом.

Ранее в США, в штате Луизиана, задержали гражданина России, перевозившего крупную партию наркотиков. Служебная собака обнаружила в прицепе остановленной 18-колесной фуры 358 килограммов метамфетамина.