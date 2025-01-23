Семью школьника, напавшего на сверстников в Краснодаре, выдворили в Армению

Семью подростка, который прошлой осенью напал с ножом на сверстников в Краснодаре, выдворили из России. Об этом сообщила пресс-служба Главного краевого управления ФССП.

Решение о депортации Прикубанский районный суд принял в декабре. Кроме того, родителей агрессивного школьника оштрафовали на две тысячи рублей за нарушение режима пребывания в России.

Поскольку аэропорт Краснодара с 2022 года не работает, 18 января семью отвезли в Минеральные Воды и посадили на рейс в Армению.

Резня в школе произошла 6 декабря. По одной версии, восьмиклассник попросил сверстника выключить песню, которую тот якобы слушал слишком громко, а после его отказа достал нож и напал.

По другой, двое пострадавших заступились за девочку, которую обижал подросток. Всего в больницу попали три человека, из которых у двоих были ножевые ранения, а третий сломал нос и получил сотрясение мозга.