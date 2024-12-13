Родителей устроившего поножовщину в Краснодаре подростка депортируют из России

Прикубанский районный суд постановил выдворить из России граждан Армении, сын которых напал с ножом на сверстников в школе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

За нарушение режима пребывания в России семейную пару также оштрафовали на две тысячи рублей. До фактического исполнения решения суда родителей школьника отправят в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению.

Восьмиклассник устроил в школе поножовщину в поселке Российский. В результате пострадали три подростка: двое получили ножевые ранения, а еще одного госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга. Суд запретил агрессивному школьнику покидать Краснодарский край, общаться с проходящими по делу лицами, посещать учебное заведение, получать почту, а также пользоваться интернетом и находиться в местах массового скопления людей.