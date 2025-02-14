Житель Лобни, против которого завели уголовное дело за попытку отравить соперника ртутью, всегда проявлял себя как доброжелательный человек. Об этом 360.ru рассказал сосед подозреваемого Роман.

По словам мужчины, они знакомы уже пять лет, и за это время у него сложились только положительные впечатления о соседе.

«Общительный, спокойный, семейный и добрый человек. Спортсмен, занимается настольным теннисом. Ничего плохого про него сказать не могу. Конфликтов никогда не было. В браке с женой они состоят не меньше 10 лет, хотели завести ребенка», — сказал Роман.

Он предположил, что соседа могли подставить недоброжелатели. Недавно он продвинулся по карьерной лестнице.

«Я не верю, что он мог кого-то отравить. Может, кто-то хочет его подставить? Он работал в Москве. Недавно его назначили на должность главного инженера. После этого назначения все и произошло», — рассказал собеседник 360.ru.

По версии следствия, ревнивец использовал ртуть из четырех градусников, чтобы отравить пирожки соперника. Пострадавший коллега ухаживал за той же женщиной, которая нравилась подозреваемому.