Семь участников погромов в аэропорту Махачкалы получили сроки

Генпрокуратура: участникам беспорядков в Махачкале дали сроки до 9 лет колонии

Ставропольский суд вынес приговор еще семи участникам беспорядков в Махачкале. Их приговорили к срокам от восьми до девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России .

По данным следствия, 29 октября 2023 года обвиняемые совершили погром в аэропорту Уйташ. Поводом стала национальная ненависть к гражданам Израиля.

В результате беспорядков был причинен ущерб на сумму более 24 миллионов рублей, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. Дела, возбужденные в отношении нескольких десятков участников беспорядков, рассматривают в разных судах Ставропольского края.

Следователи смогли установить личности более 400 фигурантов. Это стало возможным благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Ранее в Дагестане арестовали подозреваемых в подготовке серии терактов. Против них возбудили уголовные дела.