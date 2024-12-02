Подозреваемых в подготовке серии терактов арестовали в Дагестане

Дагестанские силовики задержали пять человек, подозреваемых в подготовке серии терактов на территории республики. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, задержанные организовали тайники в Кизлярском районе, где хранили самодельные взрывные устройства.

В пресс-службе Советского районного суда Махачкалы уточнили, что пятерых подозреваемых арестовали на два месяца. Против них завели уголовные дела за организацию и участие в террористическом сообществе, а также публичные призывы к совершению терактов и пропаганде терроризма.

По данным Telegram-канала Shot, все задержанные входили в созданную в Дагестане ячейки «Исламского государства»*. Авторы уточнили, лидером группировки стал 34-летний житель республики. Под его руководством участники спрятали в тайниках тонну аммиачной селитры и другие компоненты для организации взрывов на территории региона.

В конце июня группы боевиков атаковали храмы и синагогу в Махачкале и Дербенте и устроили перестрелку с полицейскими на улицах городов.

По данным главы республики Сергея Меликова, всего погибли 22 человека, среди которых оказались мирные жители и силовики. В ходе режима контртеррористической операции правоохранители ликвидировали пять участников нападений.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.