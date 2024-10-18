Более 400 участников беспорядков в Махачкале вычислили по камерам наблюдения
Следователи установили личности более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале. Их выявили по записям с камер видеонаблюдения, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин газете «Комсомольская правда».
По его словам, при расследовании уголовного дела специалисты изъяли свыше трех тысяч файлов на пару терабайт. Группа сотрудников СК несколько месяцев детально просматривала все файлы с использованием специальных программных продуктов.
«В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек», — подчеркнул Бастрыкин.
Таким же способом следователи смогли установить 76 участников массовых беспорядков и нападений на правоохранителей в Башкортостане.
В октябре прошлого года некоторые жители Дагестана ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прилета самолета из Тель-Авива. Предположительно, они пытались найти прилетевших в город граждан Израиля.
Беспорядки в Дагестане, по словам президента Владимира Путина, инспирировали через социальные сети. Так хотели раскачать ситуацию в России изнутри, уточнил он.