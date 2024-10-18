Более 400 участников беспорядков в Махачкале вычислили по камерам наблюдения

Следователи установили личности более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале. Их выявили по записям с камер видеонаблюдения, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин газете «Комсомольская правда» .

По его словам, при расследовании уголовного дела специалисты изъяли свыше трех тысяч файлов на пару терабайт. Группа сотрудников СК несколько месяцев детально просматривала все файлы с использованием специальных программных продуктов.

«В результате удалось идентифицировать свыше 400 человек», — подчеркнул Бастрыкин.

Таким же способом следователи смогли установить 76 участников массовых беспорядков и нападений на правоохранителей в Башкортостане.

В октябре прошлого года некоторые жители Дагестана ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прилета самолета из Тель-Авива. Предположительно, они пытались найти прилетевших в город граждан Израиля.

Беспорядки в Дагестане, по словам президента Владимира Путина, инспирировали через социальные сети. Так хотели раскачать ситуацию в России изнутри, уточнил он.