Съела салат, выпила вина и украла вещи. Пермячку осудили за воровство в супермаркете

Суд приговорил жительницу Перми к 250 часам обязательных работ. Женщина пришла в супермаркет «Лента», съела салат и сладости, выпила три банки вина и украла колготки с носками. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На видео видно, как женщина ходит по залу и пробует продукты с полок. Товар пермячка не оплатила. Все это время она находилась под камерами видеонаблюдения. Материалы попали в руки полиции.

«Мы не можем запретить человеку есть, у него могут быть какие-либо медицинские показания, к примеру, диабет, резко пить захотелось, просто чувство голода и так далее. Остановить здесь мы его не можем. Всех предупреждают заранее, что пробовать товар можно, но с последующей оплатой на кассе. В данном случае девушка проследовала в зал, поела, но на кассе не оплатила», — рассказал 360.ru представитель потерпевшего, менеджер по обеспечению бизнеса компании «Лента» Михаил Шадрин.

Ущерб превысил восемь тысяч рублей. Старший помощник прокурора Индустриального района Перми Андрей Неволин уточнил 360.ru, что девушка съела пять шоколадных яиц, салат с курицей и грибами, хлеб, а также выпила три банки игристого вина. Затем она зашла в примерочную, надела на себя колготки и две пары носков.

«При выходе из магазина, минуя кассовую зону, данный товар она не оплатила, и в последующем ее задержали сотрудники охраны», — заключил Неволин.

В Москве местный житель избил сотрудника магазина после кражи двух бутылок водки. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.