Москвич жестоко избил сотрудника магазина из-за двух бутылок водки

Мужчина избил сотрудника магазина в Москве из-за похищенных двух бутылок водки. Подозреваемого арестовали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 35-летний мужчина украл из магазина на Каширском шоссе две бутылки с алкоголем. Когда он вышел на улицу, его попытался задержать сотрудник супермаркета, заметивший кражу.

Однако злоумышленник набросился на работника с кулаками и жестоко избил. Преступление попало на камеры наружного видеонаблюдения.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавший стал фигурантом уголовного дела о разбое. Ему предъявили обвинение и арестовали.

Ранее в Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из супермаркета. Он украл с полок магазина кофемашину и парогенератор, стоимость которых превысила 22 тысячи рублей. Рецидивистом оказался 30-летний уроженец Дагестана.