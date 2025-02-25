Сбросившего с высоты кошку живодера в Крыму отправили в стационар

В Крыму мужчине, который сбросил кошку со смотровой площадки, грозит тюремный срок. Полиция возбудила уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Дознаватель отдела полиции № 1 «Алупкинский» УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений». Она предусматривает наказание штрафом на сумму до 80 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы, а также ограничение свободы до года, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.
Мужчина сбросил кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Патрульно-постовая служба и Центр обеспечения транспортной безопасности схватили его на пригородном вокзале станции Джанкой. После задержания мужчина проведет 10 суток в стационарном учреждении здравоохранения.
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