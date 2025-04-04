Автоблогера Гаджи Гаджиева выпустили из СИЗО

Автоблогера Гаджи Гаджиева, который во время выполнения дрифта сбил несколько человек, выпустили из СИЗО. Как сообщил Telegram-канал Baza , ему разрешили уехать в Дагестан.

Во время рассмотрения апелляции на продление ареста областной суд пришел к выводу, что содержание Гаджиева в СИЗО незаконно.

В постановлении суда указано, что преступление, совершенное Гаджиевым, не относится к категории тяжких и было сделано неумышленно. Сам Гаджиев признал свою вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим. В связи с этим суд пришел к выводу о нецелесообразности дальнейшего содержания блогера в СИЗО.

По словам адвоката Гаджиева Раджави Дилана, судьи также обратили внимание на то, что блогер возместил материальный ущерб, что является смягчающим обстоятельством, уточнила Baza. При этом Гаджиев остается под следствием по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Осенью 2024 года в Одинцово дрифтующий на BMW водитель влетел в толпу зрителей. В ноябре по этому делу задержали этого автоблогера. Одна из пострадавших получила перелом бедра со смещением осколков.

После аварии Гаджиев утверждал, что не имеет отношения к произошедшему и не находился за рулем автомобиля. Однако через несколько дней блогер признался в своей причастности к случившемуся.

Ранее автоблогера Wengallbi арестовали за попытку дачи взятки сотруднику ДПС. Суд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.