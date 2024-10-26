Еще двух сбежавших из колонии заключенных задержали в Липецкой области

В Липецкой области задержали еще двух заключенных, сбежавших из ИК-2

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Липецкой области еще двух заключенных, сбежавших из ИК № 2. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Правоохранители задержали двух беглых заключенных на территории нашего региона. Розыск двух оставшихся преступников продолжается», — написал он.

В исправительной колонии общего режима № 2 в Липецкой области при проведении обхода территории обнаружили подкоп. При незамедлительном подсчете осужденных выявили факт отсутствия шести человек, уроженцев Узбекистана.

За беглецами направили группы преследования, по факту происшествия в учреждении началась служебная проверка. Следственный комитет завел уголовное дело.

Правоохранители ранее уже задержали двух сбежавших в Тамбовской области, на свободе до сих пор остаются двое заключенных.