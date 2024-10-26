На кадрах беглецы оказывали сопротивление при задержании. Заключенных скрутили силовики. Видео снял случайный свидетель в селе Петровское Тамбовской области.
Сбежавших заключенных, переодетых в спортивные костюмы, выследили силовики. По информации Mash, остальных совершивших побег ищут в окрестностях.
О бегстве шести заключенных 26 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Для побега из колонии преступники сделали подкоп. В колонии началась служебная проверка, СК уже возбудил уголовное дело.
«Грузинская мечта» сообщила, что примет любые итоги выборов в парламент
Момент задержания сбежавших из липецкой колонии заключенных попал на видео
Российские войска зашли в село Шахтерское в ДНР
Российские военные освободили Александрополь в ДНР
Сын таксистки из Коркина пожелал смерти убийцам матери
Израиль предупредил Иран об ударе заранее
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте