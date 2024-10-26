Момент задержания сбежавших из липецкой колонии заключенных попал на видео

Mash: задержанные в Тамбовской области беглецы из ИК оказывали сопротивление

В Тамбовской области задержали двух заключенных , сбежавших из липецкой исправительной колонии № 2. Момент захвата попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах беглецы оказывали сопротивление при задержании. Заключенных скрутили силовики. Видео снял случайный свидетель в селе Петровское Тамбовской области.

Сбежавших заключенных, переодетых в спортивные костюмы, выследили силовики. По информации Mash, остальных совершивших побег ищут в окрестностях.

О бегстве шести заключенных 26 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Для побега из колонии преступники сделали подкоп. В колонии началась служебная проверка, СК уже возбудил уголовное дело.