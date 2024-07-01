Сбежавшего от пьяной матери голого мальчика нашли на дороге в Приморье

Бросившая ребенка без надзора пьяная мать из Приморья подпала под уголовное дело

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности завели против жительницы Владивостока. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, пьяная женщина уснула во время отдыха в Надеждинском районе, а ее сын-инвалид убежал и потерялся.

Блуждающего ребенка нашла местная жительница. Мать после пропажи сына с заявлением в полицию не обращалась, а продолжила отдыхать.

После проверки правоохранителей в отношении женщины завели уголовное дело об оставлении в опасности. Ход и результаты расследования прокуратура поставила на свой контроль.

Осведомленный источник 360.ru заявил, что мальчика обнаружили на проезжей части между Владивостоком и Уссурийском. Ребенок гулял по трассе в голом виде. Пьяную мать мальчика вместе с неизвестным мужчиной нашли спящими в припаркованной машине с открытыми дверями.

В минувшее воскресенье, 30 июня, сотрудники Петербургского главка МЧС нашли семилетнюю девочку, пропавшую на лодке в акватории Финского залива. Как сообщила пресс-служба ведомства, на водную прогулку девочка отправилась с отцом и старшим 13-летним братом.

Когда мальчик выпал из лодки, отец прыгнул за ним в воду и вытащил на берег. Вернувшись к лодке, мужчина не нашел в ней дочь. Девочку обнаружили в прибрежной зоне. Выяснилось, что, когда судно начало относить от берега, ребенок доплыл до суши самостоятельно.

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