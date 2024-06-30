Доплыла сама. В Петербурге нашли семилетнюю девочку, пропавшую в Финском заливе

Семилетнюю девочку, пропавшую в акватории Финского залива, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале .

Девочка каталась на лодке вместе с отцом и ее 13-летним братом, когда мальчик случайно выпал за борт. Мужчина не раздумывая прыгнул за ним в воду, оставив семилетнюю дочь на лодке. Когда отец с сыном выбрались на берег, то обнаружили на берегу свое судно пустым.

После почти пяти часов поисков, дочь нашли в прибрежной зоне. Оказалось, что лодку начало уносить течением, девочка смогла сама доплыть до берега. Ее отправили в больницу.

На месте происшествия работали спасатели и психологи МЧС России.

Ранее семилетний мальчик умер во время похода на острове Путсаари. Как отметили в МЧС, взрослые с детьми проводили время на берегу Ладожского озера. Один из ребят пропал из виду. Потом мальчика нашли в воде, спасти ребенка не удалось.