Самый настойчивый телефонный мошенник звонил россиянину по 36 раз в минуту

Антифрод-система «Билайна» заблокировала звонки телефонного мошенника абоненту в Дагестане. За восемь часов он сделал более 17,6 тысячи вызовов, сообщило РИА «Новости» .

Массированная атака телефонного мошенника 30 июня стала для специалистов одной из самых сложных. Некто с 08:00 до 16:00 совершил 17 635 звонков на номер абонента в Дагестане, по 36 вызовов в минуту. Благодаря антифрод-системе он даже не узнал об этом.

С января система заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и порядка 560 миллионов вызовов от мошенников. Чаще всего преступники хотели обмануть людей старше 65 лет, на них пришлась треть атак. В 56% случаев мишенью становились мужчины.

Киберполиция предупредила россиян об обмане игроков в Roblox. Аферисты уговаривают детей войти в приложение банка.