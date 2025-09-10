Сегодня 02:17 Новые 90-е. Что нас ждет, если не придумают защиту от телефонных мошенников Журналист Миронова назвала единственный способ защиты от телефонных мошенников 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Если тенденция по числу преступлений в сфере телефонного и кибермошенничества сохранится, нас ждут новые 90-е, потому что те, кто раньше был занят ловлей убийц, насильников и грабителей, теперь возятся со слишком доверчивыми жертвами аферистов. Выхода два: полностью изолировать обывателя от нежелательных контактов или менять правоохранительную и судебную систему, чтобы подстроить ее под новую реальность.

Стена плача Пришло в голову зайти в раздел «Дзен Новостей» и набрать слово «мошенники». Никогда так не делала, но в последнее время, по моим ощущениям, новостей о телефонном мошенничестве стало уж очень много. Захотела проверить, как вообще обстановка по стране. Рекомендую. Впечатляет. «Мошенники угрожают вологжанам отключением света и воды». «Новая схема мошенничества: жертву заставляют приобретать ювелирные украшения и передавать их аферистам». «Мошенники уговаривают россиян звонить фальшивому участковому». «Вам подарок: мошенники крадут деньги россиян под видом раздачи обучающих курсов». «Аферисты под предлогом отключения телефона обманули пензенскую пенсионерку». «В России набирает обороты новая схема обмана через Госуслуги». «Мошенники стали писать россиянам от имени руководителей». «Мошенники начали скупать документы умерших». Каждый день свежие схемы. Выманили деньги под предлогом замены домофона. Уговорили продлить договор на стационарный телефон и украли все накопления. Обокрали, подписав с пенсионерами договор пожизненной ренты.

Описание конкретных историй жертв мошенничества — просто национальная Стена плача. С девушкой из Москвы мошенники три дня оставались непрерывно на связи, заставив ее, представившись налоговиками, продать мерседес и отдать им свои сбережения — 10 миллионов рублей. Жителя города Иваново вынудили позвонить в фальшивый отдел полиции, угрожая пятью годами тюрьмы. В Оренбурге мошенники представились пенсионерке директором фирмы и уговорили отдать 125 тысяч рублей в счет откупа от ФСБ — якобы силовики поймали бабушку на утечке персональных данных коллег и готовились арестовать. Сценарии бывают фантастические. Просто-таки невероятные.

Просвета не предвидится Ничего не помогает. И не поможет. Была волна, когда детей уговорами заставляли выносить из квартиры ценные вещи и деньги. В Екатеринбурге и Алтайском крае школьники вынесли из дома каждый — по сейфу с деньгами. А в Москве еще в прошлом году мальчик отдал мошенникам сразу два сейфа. Проводили беседы, просвещали, объясняли. Говорили — никому, кроме родителей. И что бы вы думали? Теперь уже есть примеры, когда детям звонят и голосами родителей требуют вынести из дома деньги и драгоценности. Сегодня не столь гротескно смотрятся старые страшилки о том, что диверсанты звонят детям по телефону и требуют включить в квартире газ. Помните такое? Все, отныне это может стать реальностью.

Почему я уверена, что ничего не поможет? Когда-то, в самом начале 2010-х годов, довелось мне, будучи еще корреспондентом провинциальной газеты, писать о бабушке, у которой телефонные мошенники выманили деньги. Позвонили, слезно прокричали: «Мама, я сбил человека, он умер. Если сейчас не заплатить, меня посадят, мы никогда больше не увидимся». Все быстро, сумбурно. Через 40 минут к бабушке приехал курьер и забрал у нее все «гробовые», несколько десятков тысяч рублей.

Бабушка приняла лекарства от сердца, смерила давление, еще раз всплакнула, а потом вспомнила, что никакого сына у нее не было и нет. Даже внука нет, а есть только дочь и внучки. Это я к чему? Никакое просвещение существенной роли не сыграет. Если говорить конкретно о телефонных мошенниках, то они были всегда. Я где-то читала, как жулики приходили к высокопоставленным военным и в министерства за пакетами с деньгами, когда в Петербурге было всего несколько десятков телефонных аппаратов на город. Уже разводили! Мы должны действовать исходя из аксиомы: единственный способ защиты старых, больных и глупых людей от телефонного мошенничества — это, как ни горько, невозможность до них дозвониться, им написать. Больше не подействует ничего и никогда. Единственный способ уберечь деньги таких людей — сделать невозможной передачу ими денег мошенникам. Но это в современных условиях невыполнимо, они все равно найдут выход. Ограничение на оборот безнала не поможет, они уже только наличными в основном оперируют.

Как при бабушке Поможет одно: физически оградить их от возможностей позвонить. Что тоже малореализуемо в связи с представлениями о правах и свободах граждан. По идее должно быть просто: человеку никто не может дозваниваться, кроме знакомых. Но так не было даже во времена стационарных телефонов. Какой смысл в телефоне, если с человеком нельзя связаться? У нас, между прочим, уже много людей, у которых закрыты страницы в соцсетях, а на телефонах стоит блокировка вызовов с неизвестных номеров. По большому счету, они откатились назад в уровне доступности связи даже по сравнению со своими родителями и нередко бабушками.

Бабушке можно было позвонить на рабочий телефон. На телефон, висевший в общем коридоре коммуналки. Ее мог найти, допустим, военный чиновник — для вручения награды за отца, погибшего в Великую Отечественную войну. Работник поликлиники — для приглашения на профосмотр. Сегодня есть люди возраста преимущественно 40+, которым нельзя дозвониться и написать, если вашего номера нет в их списке контактов. Это новая старая реальность: так люди жили почти 100 лет назад. Понятно, что обыватель прячется от рекламы, назойливого к себе внимания, от мошенников и просто от интенсификации жизни.

Дальше будет больше. В итоге мы получим три примерно равнозначные группы людей. Первые — это связь-диссиденты. Будут уходить от контактов, звонков, тем самым вычеркивая себя из активной деловой жизни. Вторые — интенсивные потребители услуг связи, которые смогут выработать иммунитет как к мошенничеству, так и к перегрузке общением (а современные методы коммуникации предполагают, что человек вообще без конца с кем-то говорит и переписывается). Третьи — потребители услуг: они не выработают иммунитета и продолжат становиться жертвами мошенничества.

Вероятно, более 10 тысяч человек в России остались по итогам телефонного мошенничества без накоплений и/или жилья. Их набиралось тем больше, чем выше был охват связью. Как мы видим, повышение финансовой и цифровой грамотности населения не приводит к победе над телефонным или письменным мошенничеством. Единственный эффект дает изоляция жертв от мошенников. В контексте этого разговора важны, конечно, события вокруг запрета аудиозвонков и мессенджера MAX. Я не в восторге от специфического вида конкурентной борьбы за рынок. При этом вижу результат: так как MAX для силовиков не анонимен в сравнении с WhatsApp, мошенников, что в нем орудуют, удается ловить. Хотя, конечно, это капля в море.

Завал Увы, полностью изолировать мошенников и потенциальных жертв друг от друга не получится, ибо это приведет к снижению качества жизни. Что тогда делать? Мне кажется, и Россия, и весь остальной мир должны сейчас признать рождение новой реальности, в которой защиты от мошенников и вообще от цифровых преступлений нет и при сохранении нынешнего отношения к цифровой безопасности ее не предвидится. Более того, нас ждет общее ухудшение безопасности жизни и быта. Почему? Вы все же наберите в новостях слово «мошенники» и посмотрите, сколько преступлений. Теперь представьте, что эти жертвы идут и пишут в полицию, при очень крупном ущербе — и в Следственный комитет с ФСБ. Даже те, у кого украли тысячу, пишут в интернет. Смею утверждать, что телефонное мошенничество по описанным схемам стягивает на себя значительную долю ресурсов правоохранительной системы, отчего где-то не хватает сотрудников, чтобы ловить убийц, насильников, грабителей.

Возьмем шире. У нас множество людей сталкиваются постоянно с преступлениями в Сети: крипта, обман с удаленной работой, а также многочисленные примеры оскорблений в интернете, клеветы, случаи экстремизма. Все это тоже ложится на плечи силовых структур. Возможность подавать обращения по интернету сделала эти жалобы массовыми. В России появилась категория обывателей, которые пишут жалобы по любому поводу, и это вовсе не медийные охранители и поборники традиционных ценностей: у нас есть пенсионеры, домохозяйки, которые составляют десятки и сотни жалоб в год на контент в интернете, рекламу, неправильные ценники, неправильную парковку, порчу клумб. Ничего незаконного они вроде не делают, даже помогают. Однако в итоге система правоохранительная, смею сказать, уже частично парализована, значительный процент рабочего времени у нее уходит на отписки по электронным обращениям.

Интернет дал огромную нагрузку на силовиков и суды во всем мире. Если часть преступлений не перевести в автоматизированное правосудие и не разгрузить реальных полицейских, судей, мы все откатимся назад. Россию конкретно могут поджидать времена похлеще 90-х.

Зовите Большого брата Что делать? Если нельзя отключить связь, надо придумывать новый способ. Например, систему электронного правосудия. В России уровень цифровизации уже позволяет осуществить его для мелких киберпреступлений и блокировки мошенников. Чтобы по ряду интернет- и телефонных преступлений можно было обращаться в суд прямо в Сети, получать решение, блокировать мошенников, подавать заявление на ущерб. Ведь системы биг-даты позволяют реализовать это сейчас. Отдельные категории преступлений в интернете могут уже полность быть отданы под электронное правосудие: недостоверная реклама, некоторые виды обмана на маркетплейсах (когда продавец не выслал товар, допустим), нецензурная лексика, оскорбления, клевета, распространение ложных сведений и многое другое, что можно о доказать с помощью анализа баз данных.

Например, написали, что журналист Миронова сумасшедшая, суд ИИ отсылает запрос в базу Минздрава, видит, что Миронова не имеет диагноза и не обращалась никогда к психиатру — сразу автоматически выносится решение. Вы даже не представляете, сколько в России жалоб только на клевету и оскорбления в Сети. Сегодня они фактически остаются без внимания, у органов уже нет на них времени. И это опасно, грозит нам одичанием и хаосом: будет, как в начале 2000-х, когда в интернете каждый мог писать что угодно, только если тогда в интернет выходило процентов пять населения, сейчас выходят все. И все почувствуют себя безнаказанными.

Помимо электронного правосудия, хорошо бы... отменить электронные обращения в силовые структуры. Да, именно так. Ножками, ножками! Значительная часть пустых и мелких жалоб отвалится. Неудобно для граждан только на первый взгляд. Потому что если иметь в виду, что эффективность системы от наплыва обращений падает, удобства от права электронно обратиться в СК нет, раз у следователей все равно не хватает рук рассматривать эти обращения.

Итак, никаких иллюзий по поводу мошенничества в Сети быть не должно: мошенники будут всегда, пока в интернет выходят доверчивые, глупые или внушаемые люди. Их спасет выход из Сети или разгрузка силовиков за счет перевода части преступления в сферу автоматизированного правосудия, снижения числа пустых и мелких обращений. Это надо делать срочно. Во-первых, скоро у нас появится критически значимое число лиц, оставшихся из-за мошенников ни с чем и на улице. Во-вторых, будет расти число других видов преступлений, поскольку те, кто раньше защищал нас от убийц и насильников, ныне вынуждены возиться с жертвами мошенников. Так что придется или полностью запрещать звонки и письма для внушаемых, или изобретать новый формат работы правоохранительной системы. Иначе она скоро погибнет под натиском киберпреступлений.