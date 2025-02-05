Самарская полиция задержала подозреваемых в убийстве пенсионера

Правоохранители установили личности подозреваемых в разбойном нападении и убийстве 94-летнего пенсионера в селе Маза Шигонского района Самарской области. Возможных убийц задержали по горячим следам, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Тело мужчины нашли в частном доме, злоумышленники похитили металлический сейф и сотовый телефон. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Эксперты осмотрели место преступления и обнаружили следы пальцев.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых», — отметила волк.

Ранее правоохранители задержали жителя Калининградской области, подозреваемого в расправе над семилетним пасынком. По версии следствия, он до смерти избил ребенка, а затем спрятал труп в болотистой местности в черте Черняховска. После этого мужчина убедил жену объявить о пропаже мальчика.