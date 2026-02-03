«Сам собирался явиться». Признавшегося в убийстве 9-летнего мальчика допросили следователи

СК: подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика сам хотел признаться

Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Ленинградской области хотел сдаться властям после того, как избил ребенка и утопил его тело в водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе Следственном комитета по Санкт-Петербургу.

«С задержание согласен, сам собирался явиться. Вину признаю», — заявил подозреваемый следователям при допросе.

Правоохранители также осмотрело автомобиль, который использовал мужчина.

В ближайшее время следователи осмотрят место происшествия и назначат необходимые судебные экспертизы.

На допросе мужчина сознался, что пытался склонить мальчика к близости. Школьник ответил отказом и якобы начал угрожать, что расскажет обо всем взрослым, если не получит плату за молчание.

Тело мальчика, похищенного в конце января, нашли в водоеме в Ленинградской области. Ноги ребенка были связаны.