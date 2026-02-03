Ноги убитого 9-летнего мальчика были связаны, рядом нашли его рюкзак

Тело девятилетнего мальчика, похищенного в конце января, нашли в водоеме в Ленинградской области. Ребенка нашли местные жители и волонтеры, сообщили в телеграм-канале Baza .

Ноги ребенка были связаны. Тело лежало на небольшой глубине в Симоновском ручье недалеко от деревни Большое Забродье. Рядом лежала его одежда и рюкзак, частично сковавшиеся льдом.

К месту прибыли полиция и водолазы, тело ребенка достали из-подо льда.

Ранее СМИ сообщили, что тело мальчика нашли в водоеме у деревни Яльгелево, где находится дача подозреваемого. Мужчина сознался в преступлении. Он заявил, что пытался склонить мальчика к близости, но тот ответил отказом. По словам подозреваемого, школьник начал угрожать, что расскажет обо всем взрослым, если не получит плату за молчание.