РЖД признали потерпевшей по делу подрывника из Рязани Сидики

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) признана потерпевшей по делу гражданина России Руслана Сидики*, который проходит по девяти эпизодам террористической направленности. Об этом в правоохранительных органах сообщили ТАСС .

«ОАО „РЖД“ признали потерпевшей стороной в рамках расследования уголовного дела против Сидики*», — отметил источник.

Другой собеседник агентства в силовых структурах отметил, что представители военного аэродрома Дягилево не заявляли следствию об ущербе, не выдвигали никаких требований и не были признаны потерпевшими в рамках этого дела.

По данным следствия, летом 2023 года слесарь-сантехник «Промресурс» Руслан Сидики* атаковал четырьмя самодельными дронами военный аэродром Дягилево.

Позднее, в ноябре 2023 года, фигурант самодельным взрывным устройством совершил подрыв на железной дороге между станциями Блокпост и Рыбное в Рязанской области. Тогда с путей сошли 19 вагонов грузового поезда, никто не пострадал.

На днях появилась информация, что Сидики* раскаялся во время следствия и якобы захотел искупить свою вину кровью, но позднее ее опровергли.

* Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.