Подрывник из Рязанской области опроверг слухи о желании искупить вину на СВО

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области по заказу украинских спецслужб, начал отрицать намерения отправиться на спецоперацию. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Игорь Поповский.

Он подчеркнул, что Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО.

По данным следствия, гражданин России и Италии Сидики вместе с сообщниками совершил теракт, затем попытался осуществить другой и готовился к третьему. Также ему обвиняют в изготовлении взрывчатки.

На днях появилась информация, что Сидики во время следствия раскаялся. Он якобы планировал искупить свою вину кровью, выполняя боевые задачи на фронте в зоне спецоперации.

Ранее его внесли в перечень экстремистов и террористов.