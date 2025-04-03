Руководителя цеха казанского порохового завода посадили на 8 лет за взятку

Руководителя одного из цехов «Казанского государственного порохового завода» посадили на восемь лет из-за взятки. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России по Республике Татарстан.

По данным следователей, мужчине дали взятку за принятие документов по договорам на оказание услуг заводу с завышенными объемами выполненных работ.

Следователи возбудили уголовное дело. Вахитовский районный суд Казани признал руководителя виновным.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет со штрафом в размере 5 547 000 рублей», — заявили в ведомстве.

Также руководителю запретили занимать определенные должности в госучреждениях на восемь лет.

Ранее бывшего главу городского округа Серпухов Сергея Никитенко арестовали по делу о взятках. Он взял деньги от участников муниципальных контрактов, которые занимались вывозом снега с объектов.