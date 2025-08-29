Розовый чемодан с торчавшими ногами выдал убийцу в Миссури

Мигрант из Сомали убил американку и похитил ее детей. Случайный прохожий нашел чемодан с останками на шоссе в Миссури и обратился в полицию, сообщил Law and Crime .

Джессика Маккормик пропала без вести 17 июля 2019 года. В тот день она позвонила в 911 и пожаловалась, что Махамуд Туксооу Махамед приставил к ее горлу нож и принудил к сексу в квартире в Ноэле. Девушка опасалась также, что он причинит вред ее детям двух, четырех и шести лет.

Через две недели в офис шерифа округа Макдоналд позвонил неизвестный. Он нашел розовый чемодан с торчащими ногами на шоссе 59, в девяти километрах от квартиры Маккормик. Чемодан упал с обрыва, и порвалась молния.

Примерно в это же время Махамед позвонил своей кузине в Миннесоту и сказал, что везет к ней троих детей. Он предупредил, что имеет проблемы с полицией. Родственница отказалась их приютить, дала денег и выпроводила в отель. Тогда мужчина увез их к другу в Айову, а сам сбежал в Гватемалу.

Полиция нашла в машине Махамеда затертые следы крови его покойной девушки и вышла на друга, который продал ему розовый чемодан. Подозреваемого экстрадировали в США в 2021 году, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в Северной Каролине погибла украинская беженка. Ее убил бездомный афроамериканец.