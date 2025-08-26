Украинскую беженку жестоко убили на улице в США
Бездомный афроамериканец жестоко расправился с 22-летней беженкой с Украины на железнодорожной станции в США. Об этом сообщил The New York Post.
Убийство произошло на станции скоростного трамвая в городе Шарлотт (Северная Каролина) 22 августа. По данным полиции, мужчина ударил украинку ножом. Она погибла на месте.
Полиция задержала 34-летнего Декарлоса Брауна и выдвинула обвинения в убийстве. Его неоднократно арестовывали с 2011 года — за кражу и угрозы. Также он пять лет отсидел в тюрьме за ограбление с применением оружия.
Причины нападения на беженку устанавливаются. В августе 2022 года она эмигрировала из Киева в США с матерью, сестрой и братом. Ее отец остался на Украине.
Ранее мертвую беженку с Украины обнаружили в одном из отелей Норвегии. Выяснилось, что к убийству женщины причастен уроженец Азербайджана. У задержанного и погибшей есть ребенок.