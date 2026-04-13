Ростовскому адвокату вынесли приговор за мошенничество на 4,5 миллиона рублей

В Ростовской области вынесли приговор адвокату, обвиняемому в мошенничестве на сумму 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, адвокат Ростовской адвокатской палаты получил деньги от своего подзащитного, пообещав передать их представителям судебной системы за смягчение приговора. Однако средства он присвоил и использовал по своему усмотрению.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в феврале 2025 года. Кировский районный суд признал адвоката виновным и первоначально назначил ему 6 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей.

Позже Ростовский областной суд пересмотрел приговор: срок снизили до 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима, при этом размер штрафа оставили прежним. Кроме того, осужденному запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

