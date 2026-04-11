Экс-сотрудника РЖД экстрадировали из Аргентины за мошенничество

Бывшего сотрудника РЖД, который находился в международном розыске, экстрадировали из Аргентины. Его обвиняют в мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД.

По данным следствия, в 2021 году мужчина работал в одном из филиалов РЖД. Он неоднократно предоставлял компании поддельные проездные документы, а также фальшивые договоры и чеки о проживании, чтобы получить компенсацию. Таким образом он причинил работодателю серьезный материальный ущерб.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. После этого экс-сотрудник РЖД скрылся за границей. Его объявили в международный розыск.

«В результате взаимодействия по каналам Интерпола от иностранных партнеров получена информация о задержании разыскиваемого на территории Аргентины. Сегодня в аэропорту Буэнос-Айреса он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ОАЭ выдали России двух разыскиваемых за мошенничество граждан.