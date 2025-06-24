Ростовского наркоторговца осудили на 8,5 лет колонии

Правоохранители задержали 17-летнего жителя Ростова-на-Дону, который работал в интернет-магазине, продающем наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по региону.

Оперативники установили, что мужчина делал закладки с синтетическими наркотиками. У задержанного нашли МДМА массой 195,35 грамма и два грамма гашиша.

Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте, производстве или пересылке наркотиков. Его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Ранее полиция задержала жителя Подмосковья, который выращивал марихуану у себя дома. Мужчина культивировал в загородном доме в поселке Запрудня 15 кустов конопли и изготавливал наркотики.

Правоохранители нашли также пакет с каннабисом весом около 800 граммов. На допросе задержанный рассказал, что выращивал коноплю для себя. Против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.