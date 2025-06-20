Житель Подмосковья выращивал коноплю в подвале частного дома

Сотрудники полиции задержали жителя Талдомского района Подмосковья, который выращивал у себя дома коноплю и изготавливал из нее наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Во время обысков на цокольном этаже частного дома 29-летнего мужчины в поселке Запрудня обнаружили 15 кустов растений, похожих на каннабис, а также пакет и банку с веществом растительного происхождения. Специалисты провели экспертизу и выяснили, что в пакете содержится марихуана общей массой около 800 граммов.

На допросе задержанный заявил, что три месяца выращивал коноплю для личного употребления. Мужчину арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее полицейские изъяли более одной тонны наркотиков в коттедже под Москвой. Житель Московской области приобрел дом, который полностью переоборудовал под нарколабораторию.