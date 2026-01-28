Ростовский школьник отправил в нокаут дочь погибшего бойца СВО

Вдова бойца СВО обратилась в СК после избиения дочки в ростовской школе

Дочь погибшего бойца СВО из станицы Ольгинская Ростовской области стала главным объектом массовой травли в школе. Дошло до того, что один из мальчиков ударом отправил девочку в нокаут. В распоряжении 360.ru оказалось видео из учебного заведения.

Подросток дождался школьницу у выхода из класса. Когда та подошла к обидчику поближе, он ее оскорбил, а после ударил с такой силой, что девочка упала без сознания.

Мать пострадавшей девочки в комментарии 360.ru заявила, что находится в областном управлении Следственного комитета.

«Ребенок замкнулся после случившегося. Сейчас я нахожусь в Следственном комитете. Я написала заявление. Родителей обидчика пока здесь нет», — заявила женщина.

В пресс-службе центрального управления СК заявили, что по факту издевательства над 12-летней школьницей и других противоправных действий со стороны несовершеннолетних криминалисты завели уголовное дело о хулиганстве. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя областного управления Аслана Хуаде представить доклад о его ходе.

Собственную проверку начала прокуратура Ростовской области. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что к работе привлекут органы опеки. По итогам работы прокуроры примут необходимые меры.

В конце прошлой недели подмосковный главк МВД вызвал на допрос с родителями учениц школы Ступина, избивших свою 12-летнюю знакомую и снимавших всю экзекуцию на телефон. В ведомстве заявили, что примут решение о возбуждении дела по результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшей.