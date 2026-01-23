Школьницы избили девочку в туалете ТЦ в Ступине и сняли это на видео

В Ступине полицейские выясняют обстоятельства конфликта между школьницами, видео которого появилось в интернете. Речь идет об избиении девочки в туалете одного из торговых центров, сообщило ГУ МВД России по Московской области .

Правоохранители обнаружили запись во время мониторинга соцсетей. По предварительным данным, во время ссоры две девочки избили свою знакомую 2012 года рождения, а еще одна участница происходящее снимала на телефон.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили всех участниц инцидента. Ими оказались школьницы в возрасте от 12 до 14 лет. Девочек опросили в присутствии их законных представителей.

Пострадавшей назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень вреда, причиненного ее здоровью. По итогам проверки примут процессуальное решение в соответствии с законом.

