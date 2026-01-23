Школьницы избили девочку в туалете ТЦ в Ступине и сняли это на видео
В Ступине полицейские выясняют обстоятельства конфликта между школьницами, видео которого появилось в интернете. Речь идет об избиении девочки в туалете одного из торговых центров, сообщило ГУ МВД России по Московской области.
Правоохранители обнаружили запись во время мониторинга соцсетей. По предварительным данным, во время ссоры две девочки избили свою знакомую 2012 года рождения, а еще одна участница происходящее снимала на телефон.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили всех участниц инцидента. Ими оказались школьницы в возрасте от 12 до 14 лет. Девочек опросили в присутствии их законных представителей.
Пострадавшей назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень вреда, причиненного ее здоровью. По итогам проверки примут процессуальное решение в соответствии с законом.
Ранее в Лыткарине подростки избили пожилого мужчину. Видео с издевательствами быстро распространилось в соцсетях.