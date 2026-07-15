Ростовчанина задержали из-за взятки за место на кладбище

ФСБ: в Ростове-на-Дону мужчина получил 700 тысяч рублей за участок на кладбище

В Ростове-на-Дону задержали предпринимателя при получении 700 тысяч рублей от родственников военнослужащего, погибшего во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По версии правоохранителей, мужчина планировал передать вознаграждение другим людям. Те, в свою очередь, должны были повлиять на решение о выделении участка на Северном городском кладбище.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье „Посредничество во взяточничестве“. По месту жительства и работы фигуранта уголовного дела проведены обыски», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Следователи планируют выяснить, получал ли он деньги по аналогичной схеме раньше и были ли у злоумышленника сообщники.

Проверка также затронет сотрудников ритуальных организаций и должностных лиц МКУ «Служба городских кладбищ». Силовики проверят их возможную связь с другими эпизодами, пока официальных обвинений им не предъявляли.

Ранее во Владикавказе задержали руководителя таможенного комитета. Ему вменили получение взятки в размере 10 миллионов рублей.